Потеря в дебюте: футболист сборной Украины травмировался в битве с Нидерландами на Евро-2020

Александр Зубков уступил место на поле Марлосу.

Сборная Украины потерпела потерю уже в начале стартового матча на Евро-2020 против команды Нидерландов. Полузащитник Александр Зубков получил повреждение и не смог продолжить встречу.

На 13-й минуте вместо Зубкова на поле вышел Марлос. Пока счет в матче на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме не открыт - 0:0.

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Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются Австрия и Северная Македония. В поединке 1-го тура Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1.

Северную Македонию со счетом 3:1. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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