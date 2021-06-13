Потеря в дебюте: футболист сборной Украины травмировался в битве с Нидерландами на Евро-2020

Александр Зубков уступил место на поле Марлосу.
Сборная Украины потерпела потерю уже в начале стартового матча на Евро-2020 против команды Нидерландов. Полузащитник Александр Зубков получил повреждение и не смог продолжить встречу.
На 13-й минуте вместо Зубкова на поле вышел Марлос. Пока счет в матче на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме не открыт - 0:0.
Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира
- Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются Австрия и Северная Македония. В поединке 1-го тура Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.