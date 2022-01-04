Потерял сознание еще до падения: на турнире MMA в Японии бойца отправили в жуткий нокаут (видео)

Судья мгновенно остановил бой.

На турнире MMA японского промоушена Pancrase произошел очень опасный инцидент.

В поединке двух японцев один из бойцов мощным ударом отправил соперника на октагон лицом вниз. Причем тот потерял сознание еще до падения.

Судья бросился приводить в чувство проигравшего, однако тот не реагировал.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

pic.twitter.com/2Qb2007q5w — El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 2, 2022

Пока неизвестно, как чувствует себя боец, которого отправили в нокаут. Вероятно, ему может придется надолго забыть об этом виде спорта.

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