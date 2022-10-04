Потерял сознание на дистанции: участник Лондонского марафона умер в больнице

Трагически завершилось участие в Лондонском марафоне для 36-летнего англичанина. Мужчине стало плохо во время забега, врачи не смогли спасти ему жизнь.

36-летний англичанин, чье имя не называется, умер во время участия в традиционном Лондонском марафоне.

Трагическое известие сообщили организаторы соревнований на официальном сайте.

42-й в истории Лондонский марафон прошел 2 октября. В забеге на дистанции 26,2 мили (42,16 км) приняло участие 40 тысяч человек.

После преодоления 23 миль одному из участников марафона стало плохо. 36-летнему пострадавшему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего через три минуты на место прибыл автомобиль скорой помощи и забрал мужчину в больницу, где он впоследствии скончался.

Причина смерти будет установлена позже после проведения медицинской экспертизы. Остальные детали трагического инцидента, в частности имя умершего, организаторы не раскрывают из-за пожеланий его близких.

Ранее сообщалось, что легендарный кенийский бегун Элиуд Кипчоге в четвертый раз выиграл Берлинский марафон и установил новый мировой рекорд.

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