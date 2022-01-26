Потерял сознание на несколько секунд: звезда АПЛ столкнулся с голкипером соперника на Кубке Африки (видео)

Потерял сознание на несколько секунд: звезда АПЛ столкнулся с голкипером соперника на Кубке Африки (видео)

Мане попал в больницу после матча против Кабо-Верде.

Во вторник, 25 января, в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Кабо-Верде со счетом 2:0.

Участие в этой встрече принял сенегальский звездный форвард "Ливерпуля" Садио Мане. На 54-й минуте Мане и голкипер команды соперника опасно столкнулись головами – нападающий опасно приземлился на шею и даже на несколько секунд потерял сознание. Вратарь же получил красную карточку.

Впрочем, доиграть встречу он не смог – на 70-й минуте Мане покинул поле.

29-летний нападавший был госпитализирован, но он заверил поклонников, что с ним все в порядке.

Все smiles from Sadio Mané as he recovers from the head injury he suffered in 's RO16 win ⁣⁣



Classy от goalkeeper Vozinha, кто заинтересовался Mané после игры pic.twitter.com/bTH65VJwnV — 433 (@433) January 25, 2022

"Сенегал против Кабо-Верде – на поле и в больнице. Со мной все хорошо, спасибо всем за поддержку", — написал Мане в Stories в Instagram на фотографии с голкипером Жозимаром Возиньей.

В 1/4 финала Сенегал сыграет с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.

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