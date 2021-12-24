Потерял сознание на тренировке: юный хорватский футболист скончался после сердечного приступа

Игроку было всего 23 года.

Трагический инцидент произошел с молодым хорватским футболистом клуба "Нехай" — Марином Качичем.

Как сообщает Westtnewss, 23-летний игрок потерял сознание во время тренировки. Врачи ввели его в искусственную кому и в течение нескольких дней боролись за его жизнь. Впрочем, любые их попытки спасти Качича завершились безуспешно – он скончался.

В больнице у хорвата диагностировали сердечную недостаточность, что и повлекло за собой смерть. Клуб уже простился с юным игроком в соцсетях, добавив к фото трогательное стихотворение.

Отметим, что Качич выступал на позиции центрального защитника, а его клуб "Нехай" выступает в третьем по силе дивизионе Чемпионата Хорватии. Марин за свою карьеру также успел поиграть в Италии.

Ранее рассказывалось о том, что в Индонезии юный вратарь скончался после столкновения с соперником.