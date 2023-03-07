Потерял сознание во время матча: 21-летний футболист умер по дороге в больницу

Ивуарийский защитник футбольного клуба "Расинг Абиджан" Мустафа Силла трагично умер в возрасте 21 года.

Об этом сообщила пресс-служба клуба из чемпионата Кот-д'Ивуара.

Мустафа потерял сознание во время матча местной лиги против "Сола". Игроки обеих команд сразу принялись оказывать пострадавшему экстренную медицинскую помощь.

К сожалению, спасти молодого футболиста не удалось. Президент клуба Логоссина Сиссе рассказал, что Силла умер по дороге в больницу.

Силла выступал за "Расинг Абиджан" с сентября прошлого года. В таблице Лиги 1 Кот-д'Ивуара команда умершего игрока занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что в Бельгии во время матча умер 25-летний вратарь, который перед этим отбил пенальти.

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