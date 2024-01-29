Потерял сознание во время матча: знаменитый участник ЧМ-2018 по футболу умер в результате сердечного приступа

Бывший нападающий сборной Панамы по футболу Луис Карлос Техада внезапно умер от сердечного приступа.

Трагическое известие сообщает испанское издание Marca.

41-летний игрок по прозвищу "Матадор" потерял сознание во время матча любительских команд в Панаме. Отмечается, что перед поединком Техада почувствовал боль в груди.

Его немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи, однако уже через несколько минут врачи констатировали смерть футболиста.

Техада был лучшим бомбардиром в истории своей сборной. За национальную команду Панамы форвард провел 108 поединков, в которых отличился 43 голами. Он был участником чемпионата мира-2018 и Копа Америка-2016.

Путь Техады в профессиональном футболе начался в 2001 году из клуба "Тауро", а последней его командой стала "Потрос дель Эсте". За более чем 20 лет нападающий успел поиграть в чемпионатах Панамы, США, Перу, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики.

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года умер чемпион мира по футболу и двукратный обладатель "Золотого мяча" немец Франц Бекенбауэр.

Также в октябре 2023 года умер чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" Бобби Чарльтон.

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