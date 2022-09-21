Потеряла лидерство: сборная Украины разгромно уступила Шотландии в Лиге наций

В среду, 21 сентября, состоялся матч первого тура группового этапа Лиги наций сезона 2022/23 между сборными Украины и Шотландии.

Сборная Украины уступила Шотландии в матче первого тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23. Матч на "Хэмпден Парк" завершился со счетом 3:0 .

Счет поединка был открыт на 70-й минуте встречи – отличился Джон Макгинн. Полузащитник "Астон Виллы" подхватил мяч за пределами штрафной и мастерски пробил в правый нижний угол ворот.

Шотландцы удвоили преимущество уже через 10 минут. Райан Фрейзер навесил с углового и Линдон Дайкс кивком головы переправил мяч в ворота. За три минуты до конца матча еще один угловой от Фрейзера завершился голом Дайкса в ворота Анатолия Трубина.

Сборная Шотландии возглавляет группу Лиги наций, Украина отстает на два балла и занимает вторую позицию.

В субботу, 24 сентября, команда Александра Петракова встретится с Арменией, а во вторник, 27-го, – снова с Шотландией.

На арене "Хэмпден Парк" украинцы в июне побеждали шотландцев в полуфинале квалификации на мундиаль в Катаре. А летом прошлого года сборная Украины на этом стадионе обыграла Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

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