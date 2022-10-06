Потеряли очко на последней минуте: "Динамо" потерпело очередное поражение в Лиге Европы и осталось на дне

В четверг, 6 октября, киевское "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 сыграло против французского "Ренна".

Киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 2:1 .

Счет матча открыл на 27-й минуте получивший мяч в штрафной площадке Мартен Терье быстро сориентировался и без проблем отправил его в правую девятку. "Бело-синие" ответили через десять минут — Виктор Цыганков сыграл на добивании в штрафной площадке, отправив мяч в сетку низом по центру ворот.

Команды удерживали ничью до конца второго тайма. За минуту до конца матча Десире Дуэ благодаря ошибке защиты бело-синих получил мяч и закатил его с близкого расстояния до ворот.

В другом матче группы В "Фенербахче" одолел АЭК Ларнаку — 2:0 .

"Динамо" в группе Лиги Европы: турнирное положение

После трех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (7) и "Ренн" (7), АЭК Ларнака (3) – на третьей позиции.

Поединки 4-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 13 октября: "Динамо" – "Ренн", АЭК Ларнака – "Фенербахче".

Напомним, в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЭК.

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