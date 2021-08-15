Потребовалась экстренная помощь врачей: перед вылетом на матч с "Интером" у Луческу ухудшилось состояние здоровья

Потребовалась экстренная помощь врачей: перед вылетом на матч с "Интером" у Луческу ухудшилось состояние здоровья

"Бело-синие" продолжают выступать без своего наставника.

В пятницу, 14 августа, накануне товарищеского матча с миланским "Интером" врачи оказали оперативную помощь главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу, который продолжает восстанавливаться после перенесенной операции.

Утром 76-летний специалист чувствовал себя хорошо и планировал вылететь с командой на игру в Италию. Однако позже его состояние ухудшилось, у тренера поднялась температура.

Вылет Луческу с командой пришлось отменить. Врачи оказали румынскому наставнику помощь и смогли стабилизировать его состояние, сообщает Meta-ratings.

Сейчас тренер чувствует себя намного лучше, но работать с командой врачи ему по-прежнему не рекомендуют.

Матч между "Интером" и "Динамо" завершился разгромным поражением "бело-синих" со счетом 0:3.

В УПЛ "бело-синие" стартовали с трех побед.

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