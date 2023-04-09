Потребовалось на 105 матчей меньше: Месси побил бомбардирский рекорд Роналду в Европе (видео)

Аргентинец превзошел португальца по голам на клубном уровне в Европе.

Форвард ПСЖ Лионель Месси стал рекордсменом по количеству голов в Европе на клубном уровне.

Это произошло в матче 30-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". В этой игре 35-летний аргентинец забил гол и отдал ассист.

На 26-й минуте семикратный обладатель "Золотого мяча" открыл счет с передачи Нуну Мендеша, а на 76-й минуте Лео ассистировал Серхио Рамосу. В итоге парижане одержали выездную победу со счетом 0:2.

Обзор матча

Для Месси гол в ворота "Ницци" стал 702-м в Европе на клубном уровне. Аргентинец побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, который сейчас защищает цвета саудовского "Аль-Насра". Португалец забил 701 мяч, выступая за европейские клубы.

Интересно, что для того, чтобы превзойти бомбардирский рекорд своего извечного соперника, Месси потратил на 105 матчей меньше. Суммарно Лео забил 30 мячей в 68 играх за ПСЖ, а ранее отличился 672 голами в 778 поединках за "Барселону".

Лионелл Месси становится игроком с большим количеством шагов в Европе (702)



Leo has surpassed Cristiano's tally в 105 fewer matches



Messi: 702

Ronaldo: 701 pic.twitter.com/d9U30WaErw — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) Август 8, 2023

В этом сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах парижан во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, когда покинул "Барселону". Действующий контракт Лионеля с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

На данный момент парижский клуб лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя – "Ланс" – на шесть очков.

Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Хиляль" заманивает Месси космическими деньгами. Аргентинцу предлагают вдвое большую зарплату, чем у Роналду в "Аль-Насре".

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