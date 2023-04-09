Потребовалось на 105 матчей меньше: Месси побил бомбардирский рекорд Роналду в Европе (видео)

Аргентинец превзошел португальца по голам на клубном уровне в Европе.
Форвард ПСЖ Лионель Месси стал рекордсменом по количеству голов в Европе на клубном уровне.
Это произошло в матче 30-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". В этой игре 35-летний аргентинец забил гол и отдал ассист.
На 26-й минуте семикратный обладатель "Золотого мяча" открыл счет с передачи Нуну Мендеша, а на 76-й минуте Лео ассистировал Серхио Рамосу. В итоге парижане одержали выездную победу со счетом 0:2.
Обзор матча
Для Месси гол в ворота "Ницци" стал 702-м в Европе на клубном уровне. Аргентинец побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, который сейчас защищает цвета саудовского "Аль-Насра". Португалец забил 701 мяч, выступая за европейские клубы.
Интересно, что для того, чтобы превзойти бомбардирский рекорд своего извечного соперника, Месси потратил на 105 матчей меньше. Суммарно Лео забил 30 мячей в 68 играх за ПСЖ, а ранее отличился 672 голами в 778 поединках за "Барселону".
Лионелл Месси становится игроком с большим количеством шагов в Европе (702)— All About Argentina (@AlbicelesteTalk) Август 8, 2023
Leo has surpassed Cristiano's tally в 105 fewer matches
Messi: 702
Ronaldo: 701 pic.twitter.com/d9U30WaErw
В этом сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах парижан во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, когда покинул "Барселону". Действующий контракт Лионеля с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.
На данный момент парижский клуб лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя – "Ланс" – на шесть очков.
Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Хиляль" заманивает Месси космическими деньгами. Аргентинцу предлагают вдвое большую зарплату, чем у Роналду в "Аль-Насре".
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