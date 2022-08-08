Потрепанные "волками": "Шахтер" потерпел сокрушительное поражение от "Ромы" в товарищеском матче (видео)

Отметим, что главные тренеры обеих команд выставили на этот матч основные составы. Интересен тот факт, что игроки дончан вышли на игру не со своими фамилиями на спине, а с украинскими городами, пострадавшими в результате полномасштабного вторжения со стороны России.

Почти весь поединок хозяева контролировали ситуацию в поле. Свое территориальное и игровое преимущество игроки "волков" впервые сумели превратить в забитый мяч на 18-й минуте — отметился Лоренцо Пеллегрини.

Фото: ФК Шахтер

Когда до конца первого тайма осталось пять минут "Рома" во второй раз огорчила голкипера "горняков" – Анатолия Трубина, на этот раз забил Джанлука Манчини. Казалось бы, команды пойдут на перерыв при счете 2:0, но почти под свисток Ефим Конопля отличился автоголом, доведя таким образом преимущество "Ромы" до разгромного.

Во второй половине противостояния команды сделали немалое количество замен, однако на ситуацию это никак не повлияло. Римляне продолжали давить и на 59 минуте Николо Дзаньоло забил четвертый мяч в сетку дончан. Точку в этом матче поставил Эдоардо Бове, забивший на 87 минуте .

Фото: ФК Шахтер

Вашему вниманию видеообзор этого контрольного спарринга.

К слову, это был первый поединок для горняков на втором тренировочном сборе.

Напомним, матч мог и не состояться. Когда "Рома" подписывала контракт с экс-наставником "Шахтера" Пауло Фонсекой, в соглашении было прописано, что "волки" обещают "горнякам" провести поединок между первыми командами. "Шахтер" несколько раз пытался договориться о товарищеском поединке против итальянцев, но ничего не получалось. Поэтому после таких отказов дончане поставили "Рому" перед фактом – либо провести матч летом 2022 года, либо волки будут вынуждены выплатить украинскому клубу штраф в размере 300 тысяч евро. Как видим, итальянская команда выбрала более легкий вариант.

Средства от реализации билетов с матча "Рома" — "Шахтер" и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Добавим, что для "Шахтера" встреча с "Ромой" стала уже четвертым благотворительным матчем в летнее межсезонье. На данный момент в активе "горняков" две ничьих — с нидерландскими "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2) и поражение от "Аякса" (1:3).