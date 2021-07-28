Потряс и дал спортсменке пощечин: тренерский ритуал на Олимпиаде-2020 ошарашил Сеть (видео)

Сама дзюдоистка вступилась за своего тренера, который оригинально настраивал ее на поединок.

Весьма интересный инцидент произошел на женском турнире по дзюдо во время Олимпийских игр-2020 в Токио. Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос получила по лицу от своего тренера перед схваткой первого круга против Софи Езбаш из Венгрии.

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Момент попал в телетрансляцию. Перед началом поединка тренер немецкой дзюдоистки сначала сильно потряс ее, взявшись за кимоно. А потом дал нескольких мощных пощечин.

La reacción del entrenador de Martyna Trajdos hacia ella en los #JuegosOlimpicos de # Tokyo2020



pic.twitter.com/DLgrfEI0rj — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 27, 2021

Видео такого "разогрева" разлетелось по Сети и вызвало немало возмущения среди болельщиков. Однако Мартина быстро всех успокоила. Дзюдоистка объяснила, что сама просит, чтобы тренер таким образом настраивал ее на поединки.

"Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!", - написала 32-летняя дзюдоистка у себя в Instagram.

Отметим, что этот ритуал не принес Трайдос успеха. Спортсменка проиграла уже в первой схватке и выбыла из соревнований в весовой категории до 63 кг.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что австралийский тренер по плаванию подорвал Сеть сумасшедшей реакцией на победу подопечной.

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