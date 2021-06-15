Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Потрясающая мама": девушка одной рукой поймала бейбольный мяч во время матча, держа другой ребенка (видео)

Дата публикации
Просмотры
371
"Потрясающая мама": девушка одной рукой поймала бейбольный мяч во время матча, держа другой ребенка (видео)

Скріншот відео

Удивительный момент из-за океана.

Забавный эпизод случился во время матча Главной лиги бейсбола (МЛБ) США между "Сан-Диего Падрес" и "Чикаго Кабс".

В одном из игровых моментов мяч покинул пределы поля и улетел на трибуны. После серии рикошетов и неудачных попыток болельщиков поймать сферу она опустилась в руку 30-летней маме Лекси Уитмор, которая держала другой рукой своего ребенка.

"Эти мамы - потрясающие", - говорится в комментарии к ролику.

  • Сам матч завершился победой "Чикаго Кабс" со счетом 1:7.
  • В турнирной таблице МЛБ "Сан-Диего Падрес" занимает 6-е место, "Чикаго Кабс" - 4-е.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в бейсбольном матче игроки врезались друг в друга на полном ходу.