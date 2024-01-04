Потрясающая результативность: Довбик вышел на первое место по системе "гол плюс пас" в Ла Лиге

В этом сезоне Примеры украинский форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик захватил лидерство в испанской Ла Лиге по системе "гол плюс пас".

26-летний украинец отличился ассистом в матче 19-го тура Ла Лиги против "Атлетико", в котором его команда победила со счетом 4:3.

На 39-й минуте встречи Артем после розыгрыша углового, стоя спиной к воротам, эффектно сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Дейли Блинд забил гол. Для Довбика это 16-е результативное действие в этом сезоне Примеры.

В активе украинского форварда 11 голов и 5 ассистов. Он вышел на первое место по системе "гол плюс пас" в элитном дивизионе чемпионата Испании.

По этому показателю Довбик обошел полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема, на счету которого 15 результативных действий (13 голов и 2 ассиста).

Третье место по системе "гол плюс пас" в Ла Лиге-2023/24 занимает нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн – 14 (11+3).

Лидеры Ла Лиги по системе "гол + пас"

1. Артем Довбик ("Жирона") – 16 (11+5)

2. Джуд Беллиннем ("Реал" Мадрид) – 15 (13+2)

3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 14 (11+3)

4-5. Борха Майораль (Хетафе) – 13 (12+1)

4-5. Альваро Мората ("Атлетико") – 13 (12+1)

Добавим, что после феерической победы над командой Диего Симеоне "Жирона" (48 баллов) сравнялась с "Реалом" по очкам на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

Клуб Довбика и другого украинца Виктора Цыганкова только по дополнительным показателям уступает "сливочным", цвета которых защищает украинский голкипер Андрей Лунин. "Атлетико" (38 пунктов) идет на третьей позиции.

В следующем туре подопечные Мичела 14 января на выезде встретятся с худшей командой текущего сезона "Альмерией".

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