Потрясающий камбэк: "Рома" в концовке спасла матч против "Милана" в Серии А (видео)

Подопечные Жозе Моуринью за шесть минут отыграли отставание в два мяча.

"Милан" и "Рома" сыграли вничью в центральном матче 17-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" закончился со счетом 2:2 .

"Россонери" вышли вперед на 30-й минуте – Пьер Калулу отличился после передачи Сандро Тонали. На 77-й минуте подопечные Стефано Пиоли закрепили свое преимущество – второй мяч в ворота римлян отправил Томмазо Побега, который вышел на замену.

Казалось, что победа уже у "Милана" в кармане, однако "волки" неожиданно совершили камбэк. Сначала на 87-й минуте отквитал один мяч Рожер Ибаньес, а на 90+3-й минуте Тэмми Абрахам вырвал для гостей ничью.

Обзор матча

После этого матча "Милан" идет на третьей строчке в Серии А, имея в своем активе 37 очков. "Россонери" уступают "Ювентусу" по дополнительным показателям и лидеру чемпионата – "Наполи" (44 балла). "Рома" (31 пункт) идет шестой.

В следующем туре "красно-черные" 14 января на выезде сыграют против "Лечче", а команда Жозе Моуринью на следующий день будет принимать "Фиорентину". Перед этим команды проведут свои матчи в 1/8 финала Кубка Италии: "Милан" 11 января встретится с "Торино", а "Рома" 12 января будет противостоять "Дженоа".

Читайте также:

Брутальная стычка с двумя удалениями: "Барселона" одолела "Атлетико" и единолично возглавила Ла Лигу (видео)

Абсолютный разгром: "Манчестер Сити" легко выбил "Челси" из Кубка Англии (видео)

"Реал" с уникальным стартовым составом неожиданно проиграл первый матч Ла Лиги в 2023 году (видео)