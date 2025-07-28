Потрясающий камбэк: сборная Украины победила россиянок на ЧМ-2025 по фехтованию (видео)

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире / © Федерация фехтования Украины

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Женская сборная Украины по фехтованию на рапире в 1/8 финала чемпионата мира-2025 одержала волевую победу над "нейтральными" спортсменками с российским паспортом – 45:36.

Нашу команду представляли Алина Полозюк, Ольга Сопит, Дарья Миронюк и Кристина Петрова.

Поединок против спортсменок из страны-агрессора получился чрезвычайно драматичным. Украинки по ходу встречи уступали десять уколов (7:17), но сумели догнать соперниц и вырвать победу.

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Подопечные Ольги Лелейко продолжат выступления 28 июля в 1/4 финала, где встретятся с первым номером мирового рейтинга – командой Италии.

Ранее сообщалось, что украинка Алина Комащук проигнорировала россиянку на пьедестале ЧМ-2025 по фехтованию.

На турнире в грузинском Тбилиси у "сине-желтых" уже есть три награды: бронзовые медали выиграли Комащук и Никита Кошман, а Влада Харькова завоевала "золото".

Отметим, что россиянок с воинским званием допустили к ЧМ-2025 по фехтованию.

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Также Международная федерация фехтования (FIE) пренебрегла рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила "нейтральных" фехтовальщиков из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях.