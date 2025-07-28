- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 987
- Время на прочтение
- 1 мин
Потрясающий камбэк: сборная Украины победила россиянок на ЧМ-2025 по фехтованию (видео)
Украинские рапиристки уступали десять уколов, но проявили характер и одолели "нейтральную" команду из страны-агрессора.
Женская сборная Украины по фехтованию на рапире в 1/8 финала чемпионата мира-2025 одержала волевую победу над "нейтральными" спортсменками с российским паспортом – 45:36.
Нашу команду представляли Алина Полозюк, Ольга Сопит, Дарья Миронюк и Кристина Петрова.
Поединок против спортсменок из страны-агрессора получился чрезвычайно драматичным. Украинки по ходу встречи уступали десять уколов (7:17), но сумели догнать соперниц и вырвать победу.
Подопечные Ольги Лелейко продолжат выступления 28 июля в 1/4 финала, где встретятся с первым номером мирового рейтинга – командой Италии.
Ранее сообщалось, что украинка Алина Комащук проигнорировала россиянку на пьедестале ЧМ-2025 по фехтованию.
На турнире в грузинском Тбилиси у "сине-желтых" уже есть три награды: бронзовые медали выиграли Комащук и Никита Кошман, а Влада Харькова завоевала "золото".
Отметим, что россиянок с воинским званием допустили к ЧМ-2025 по фехтованию.
Также Международная федерация фехтования (FIE) пренебрегла рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила "нейтральных" фехтовальщиков из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях.