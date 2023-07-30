Потрясающий камбэк: сборная Украины с Харлан вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию (видео)

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях пробилась в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Милане.

В напряженной четвертьфинальной встрече украинская сборная одолела команду США, пятый номер посева.

Уступая американкам в первой половине поединка, украинские саблистки сумели отыграть девять очков разницы и вырвали победу – 45:44. Решающий укол при счете 44:44 нанесла Ольга Харлан, дисквалификация которой на чемпионате мира была приостановлена.

Помимо Харлан, за нашу команду выступали Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая.

В полуфинале командного турнира Украина сойдётся с Францией. Поединок состоится в воскресенье, 30 июля, в 12:50 по киевскому времени.

⚡️#StandwithUkraine! Невероятный камбэк и билет в полуфинал чемпионата мира в Милане! Уступая американкам в первой половине поединка, украинские саблистки сумели отыграть девять ударов разницы и вырвали победу – 45:44! ⚡️Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук, Елена Кровацкая – в полуфинале!!! Там их ждет встреча с француженками (синяя дорожка, 12:50). Верим в ВАС! Результаты: https://www.fencingworldwide.com/en/2989-2022/direct/1 Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=vkSwx-VS2sg&ab_channel=FIEFencingChannel #BizziTeam/FIE #fencingUA #fencing #фехтование #Украина #Ukraine #сабля #шпага #allezmilano #fencingworldchampionships #milan2023 #чемпионатмира #сборнаяукраины #Разомдопобеды FIE — International Fencing Federation Olga Kharlan Helen Kravatska Опубликовано Национальная федерация фехтования Украины Воскресенье, 30 июля 2023 г.

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлану автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

После этого FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Однако в организации подчеркнули, что до сих пор считают "черную карточку" для украинки правомерной.

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