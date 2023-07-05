Потрясающий камбэк: украинская теннисистка обыграла восьмую ракетку мира на старте Wimbledon

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) победила Марию Саккари (№8 WTA) из Греции в матче стартового круга Wimbledon 2023 года.

Напряженный поединок длился 1 час 57 минут. 21-летняя киевлянка "всухую" проиграла первый сет – 0:6, но но сумела совершить камбэк и выиграла два следующих со счетом 7:5, 6:2.

За проведенное на корте время украинка выполнила 2 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки.

Костюк впервые в карьере одержала победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA. До этого она 14 раз проигрывала в матчах с соперницами из первой десятки рейтинга.

Марта в третий раз подряд преодолела первый раунд основной сетки Wimbledon. Предыдущие два розыгрыша травяного мэйджора она завершала во втором круге соревнований.

Во втором раунде Wimbledon-2023 соперницей Костюк станет победительница встречи Элисон Риск (США) – Паула Бадоса (Испания).

Ранее первый круг Wimbledon-2023 преодолели другие две украинки – Элина Свитолина и Леся Цуренко. А вот украинская теннисистка Екатерина Байндль не смогла выйти во второй раунд турнира Большого шлема. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина свой стартовый поединок с испанкой Джессикой Боусас Манейро проведет сегодня вечером.

Основная сетка Wimbledon-2023 продлится с 3 по 16 июля.

Напомним, в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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