Потрясающий успех: украинские гребцы завоевали еще два "золота" Чемпионата мира

Потрясающий успех: украинские гребцы завоевали еще два "золота" Чемпионата мира

Сейчас в активе "сине-желтых" уже четыре награды, три из которых - золотые.

Сборная Украины продолжает впечатлять выступлениями на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в датском Копенгагене.

После исторического "золота" женской каноэ-двойки "сине-желтые" выиграли еще три награды. Лузан завоевала "серебро" в каноэ-одиночке на дистанции 500 м, а еще две золотые медали принесли Украине мужчины.

Каноэ-четверка, в которую входили Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук, победила в финальном заплыве на дистанции 500 м. Украинский экипаж финишировал с результатом 1.31,20 минуты, опередив Польшу на 0,1 секунды.

Другое "золото" Украине принесла байдарка-четверка Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин. Наши гребцы, показав время 1.20,19 минуты, на 0,4 секунды опередили сборную Словакии.

♀️Маемо еще три медали на чемпионате мира по гребле.



Каноэ-четверка. 500 м. Виталий ВЕРГЕЛЕС, Андрей РЫБАЧОК, Юрий Вандюк, Тарас МИЩУК.

Байдарка-четверка. 500 м. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь ТРУНОВ, Иван Семыкин.

Каноэ-одиночка. 500 м. Людмила ЛУЗАН pic.twitter.com/Ry33BLtUSX — НОК Украины (@OlympicUA) September 18, 2021

Таким образом, сейчас в активе украинской команды четыре медали ЧМ-2021 по гребле: три золотые и одна серебряная.

Мировое первенство по гребле завершится 19 сентября

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