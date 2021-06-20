"Потусил" в ночном клубе: Ярмоленко назвал самый большой штраф в своей карьере

Инцидент произошел, когда Андрей еще выступал за "Динамо".

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе, который ему приходилось платить в своей карьере.

В интервью каналу "Вацко Live" 31-летний вингер признался, что это было во времена его выступлений за киевское "Динамо". Тогда босс столичного клуба Игорь Суркис наказал футболиста на 50 тысяч долларов за поход в ночной клуб.

"50 тысяч долларов. Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я пошел в ночной клуб, а в "Динамо" было правило, чтобы после 23:00 нас никто в городе не видел. Думаю, это вся Украина знает. Думал, что меня никто не узнает, а я спокойно схожу погулять. Такой возраст, что хочется где-то погулять.

На следующий день раздался звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку, Суркис говорит: "Погулял? Штраф столько-то". Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе и мне, но не в этой истории. Есть штрафы за нелепые желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", - сказал Ярмоленко.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ярмоленко вошел в символическую сборную первых двух туров Евро-2020.

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