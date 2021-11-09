Поучаствовали даже родители: матч юношеского Чемпионата Украины по футболу завершился жесткой дракой (видео)

Поединок так и не доиграли.

В Днепре во время матча Чемпионата Украины U-17 между местным "Интером" и "Мариуполем" вспыхнула брутальная драка.

Так, на 69 минуте противостояния игрок "Мариуполя" начал агрессивно атаковать соперника, но все его попытки оказались тщетными. После очередной попытки отобрать игровой снаряд, нервы у оппонента не выдержали и он стал высказывать претензии к футболисту гостей, за которого мгновенно вступился одноклубник. После этого небольшая толкотня переросла в настоящую драку.

Самое удивительное во всем этом стало то, что поучаствовали и родители футболистов, которые также решили выяснить, кто здесь прав. Главный арбитр сначала пытался унять страсти, но потом спокойно наблюдал за происходящим и ждал когда все это завершится.

Отметим, что игру было решено не завершать. На момент начала потасовки счет был 2:1 в пользу "Мариуполя".

Вашему вниманию видео с этой массовой дракой, которую можно увидеть, начиная с 1:29:25.

Ранее рассказывалось о том, что в матче Первой лиги футболисты устроили массовое побоище.

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