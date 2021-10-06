Повалены белорус и россиянка: двое украинцев завоевали "бронзовые" медали на Чемпионате мира по вольной борьбе

Они выступают в весовых категорий до 97 и 55 кг.

Украинцы Магомед Закариев и Александра Хоменец стали бронзовыми призерами Чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в норвежском Осло.

Отметим, что Закариев выступает в весовой категории до 97 кг. В схватке за медаль Закариев победил белоруса Александра Гуштына — 9:3. В полуфинале украинец уступил будущему чемпиону, россиянину Абдулрашиду Садулаеву — 0:11.

В полуфинал Закариев одержал победы над Максвеллом Лейси Гарито из Коста-Рики (10:3) и турком Сулейманом Караденизом (6:3).

Что касается Хоменец, то она в весовой категории до 55 кг в невероятной по накалу схватке победила двукратную чемпионку Европы, россиянку Ольгу Хорошавцеву — 10:8. В квалификации 18-летняя Хоменец уступила японке Цугуми Сакураи (4:10), но за выход в бронзовый финал победила Роксану Засину из Польши (8:6).

Чемпионат мира по вольной борьбе продлится до 10 октября.

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