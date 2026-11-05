"Поведение было недопустимым": украинского футболиста перевели в дубль европейского клуба

Даниил Игнатенко / instagram.com/skslovanbratislava

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Украинского полузащитника братиславского "Слована" Даниила Игнатенко перевели в дубль команды за нарушение дисциплины.

Об этом сообщил главный тренер словацкого клуба Яя Туре после выездного матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против австрийского ЛАСКа, который завершился разгромным поражением братиславцев со счетом 0:4.

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"Что касается Игнатенко, то это дисциплинарное решение. На мой взгляд, поведение этого игрока было недопустимым, а мы должны оставаться профессионалами. Вам платят за работу, и когда вы получаете деньги, вы должны работать и уважать своих партнеров по команде, болельщиков и весь футбольный клуб.

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Поэтому, когда вы регулярно получаете зарплату, вы должны правильно тренироваться, быть готовыми и уважать своих партнеров по команде. Если вы этого не делаете, то я как тренер и мой штаб здесь для того, чтобы применять санкции. В случае с Игнатенко речь идет о дисциплинарном вопросе. Это все. Больше за этим ничего нет", — сказал Туре в интервью sport.aktuality.sk.

Игнатенко присоединился к "Словану" в сентябре 2024 года, перейдя в статусе свободного агента из французского "Бордо".

С тех пор 29-летний украинец провел за братиславцев 81 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Контракт Даниила со словацким клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Игнатенко вместе с братиславцами дважды стал чемпионом Словакии (2024/25, 2025/26).

В Украине полузащитник успел поиграть за запорожский "Металлург", "Мариуполь" и "Днепр-1". Также он выступал за венгерский "Ференцварош".

В июне 2022 года Игнатенко дебютировал за сборную Украины. В составе национальной команды он провел пять матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Шахтера" возглавил обидчика "горняков" в Лиге чемпионов.

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