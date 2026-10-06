Повернулись спиной к полю и освистали гимн: венгерские фанаты устроили провокацию на матче с Украиной

Венгерские болельщики / © Associated Press

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Венгерские фанаты устроили провокацию на матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 между сборными Украины и Венгрии.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Перед началом встречи на арене прозвучали национальные гимны.

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Первым прозвучал гимн Венгрии — украинские фанаты свистели только на старте. А вот венгерские болельщики сделали совсем по-другому.

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Они не только освистали и все время пытались перекричать гимн Украины, но и повернулись спиной к полю, проявив полное неуважение.

Отметим, что атмосфера на поле существенно отличалась от того, что происходило на трибунах. Перед стартовым свистком футболисты сборных Украины и Венгрии обнялись и сделали совместное фото.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сопроводила публикацию подписью "Tisztelet. Повага. Respect" на венгерском, украинском и английском языках.

Матч завершился поражением сборной Украины со счетом 1:2. Таким образом, венгры взяли реванш за неудачу в поединке первого тура Лиги наций, когда украинцы в Будапеште победили со счетом 1:0.

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В другом поединке 4-го тура этого квартета Северная Ирландия дома разделила очки с Грузией (0:0).

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Заключительные матчи группового раунда Лиги наций украинцы сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.

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