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Повезет команду на Олимпиаду-2024: легендарный футболист возглавил молодежную сборную Франции

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Повезет команду на Олимпиаду-2024: легендарный футболист возглавил молодежную сборную Франции

Тьерри Анри / Фото: Associated Press

Тьерри Анри официально вернулся к тренерской работе.

Бывший нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри стал новым главным тренером молодежной сборной Франции (U-21).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

46-летний специалист подписал с французской "молодежкой" контракт на два года.

Под руководством Анри молодежная сборная Франции примет участие в отборе на чемпионат Европы 2025 года. Также он будет руководить "трехцветными" на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

Ранее Анри работал в тренерском штабе "Арсенала" и сборной Бельгии, а также возглавлял французский "Монако" и канадский "Монреаль Импакт".

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Франции дошла до четвертьфинала, где сенсационно вылетела от команды Украины. Несмотря на поражение, французы как хозяева соревнований получили автоматическую путевку на Олимпиаду-2024.

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Дата публикации
Просмотры
148
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