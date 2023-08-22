Повезет команду на Олимпиаду-2024: легендарный футболист возглавил молодежную сборную Франции

Бывший нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри стал новым главным тренером молодежной сборной Франции (U-21).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

46-летний специалист подписал с французской "молодежкой" контракт на два года.

Под руководством Анри молодежная сборная Франции примет участие в отборе на чемпионат Европы 2025 года. Также он будет руководить "трехцветными" на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

был приспособлен как новый Франция U21 manager, up until 2025✍️



Центр франц . — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 21, 2023

Ранее Анри работал в тренерском штабе "Арсенала" и сборной Бельгии, а также возглавлял французский "Монако" и канадский "Монреаль Импакт".

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Франции дошла до четвертьфинала, где сенсационно вылетела от команды Украины. Несмотря на поражение, французы как хозяева соревнований получили автоматическую путевку на Олимпиаду-2024.

Читайте также:

Молодежная сборная Украины обнародовала заявку на стартовый матч отбора Евро-2025

Незадолго до старта в Лиге чемпионов: "Шахтер" подписал еще одного новичка

Ребров объявил состав сборной Украины на матче отбора Евро-2024 против Англии и Италии