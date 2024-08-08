Повезет в Украину медаль: Беленюк завоевал "бронзу" на Олимпиаде-2024 (видео)

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

В финале 33-летний украинец (вес до 87 кг) победил поляка Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1.

После победы Беленюк станцевал свой традиционный гопак и символическим жестом объявил о завершении карьеры, сняв борцовки и поставив их в центр ковра.

Медаль Беленюк стала десятой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Отметим, что в 1/8 финала Беленюк победил китайца Хайтао Цяня (7:1), а затем в четвертьфинале одолел казахстанца Нурсултана Турсинова (7:3). В полуфинале Жан проиграл иранцу Алирезе Мохмадипиани (3:3) из-за того, что соперник последним совершил активное действие.

Не сумев выйти в финал, Беленюк сложил полномочия действующего олимпийского чемпиона. На Играх-2020 в Токио он завоевал "золото", а в Рио-2016 выиграл "серебро".

Добавим, что ранее еще один украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024, уступив в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Все самые интересные события Олимпиады можно найти в линии украинского лицензионного букмекера Favbet.

Читайте также:

Был конкурентом Беленюка: сменивший гражданство экс-украинец вышел в финал Олимпиады-2024

Без медали: украинская чемпионка Европы по тяжелой атлетике получила травму на Олимпиаде-2024

Олимпийские игры-2024 – день 13: расписание и результаты выступлений украинцев за 8 августа