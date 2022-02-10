"Повезло, что выжила": украинская чемпионка мира попала в ДТП - видео момента аварии

Анна Касьянова поделилась подробностями инцидента в соцсетях.

Украинская чемпионка мира по многоборью Анна Касьянова попала в ДТП.

Об этом 38-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram, опубликовав фото разбитого автомобиля и видео момента аварии.

На видео видно, как в машину Анны врезалось другое авто. По словам Касьяновой, жизнь ей спасли подушки и ремни безопасности.

"Мне сегодня повезло! Я продолжаю свою жизнь с моими любимыми людьми. Но и мне сегодня не посчастливилось оказаться вот совсем не в то время не в том месте. Но что-то нас ведет не туда.

И даже водитель машины, который поворачивал с правого ряда через три полосы налево, не мог сказать, что его привело к этому поступку. Но мы все живы! У меня даже никакой царапины! И это что-то нереальное! Так что да, мне все-таки повезло.

А машинку надеюсь скоро "подлечим" и будем благодарить за то, что она спасла мне жизнь благодаря подушкам, ремню и всем системам. Недаром я в нее влюбилась с первого взгляда", - написала Анна в соцсети.

Для просмотра видео момента аварии листайте стрелку вправо

Касьянова - чемпионка мира 2013 года в семиборье и бронзовая призерка Чемпионата Европы-2013 в пятиборье.

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