"Повезло не контактировать с оккупантами": украинский хоккеист рассказал, как ему удалось выбраться из Херсона

Игрок херсонского "Днепра" и сборной Украины Евгений Ратушный рассказал о жизни в оккупированном Херсоне.

Капитан херсонского клуба вместе с родными провел под оккупацией 45 дней.

"С начала войны мы были не в самом Херсоне, а за городом, в родительском доме моей девушки Ирины. Пробыли там 45 дней в ожидании варианта, чтобы выбраться куда-нибудь, где безопаснее.

Добирались из Херсона в Одессу через поля и леса 11 часов, останавливаясь на многочисленных блок-постах. Думаю, нам еще повезло, потому что знакомые рассказывали, что их проверяли гораздо более тщательно. У нас получилось, что посмотрели только мой паспорт и водителя, а вещи не трогали вообще. И в телефоны не заглядывали. Рад, что все это уже позади. Удалось добраться до родной Винницы.

Нам повезло ни разу не контактировать с оккупантами. Непосредственно рядом с нами никаких перестрелок или ракетных ударов не последовало. Но в 15 километрах от нашего дома Чернобыевка. Вот там очень сильные взрывы не утихали иногда несколько часов. Особенно в первые несколько дней войны. Конечно, никто из нас раньше с таким не сталкивался, потому было очень страшно. Не знали, чего ожидать в ближайшее время и как этому помочь. Но постепенно привыкли. Звуки взрывов стали привычными. В подвале спали только раз. Были тогда с девушкой дома вдвоем и решили, что безопаснее перебраться в хранилище", – рассказал Ратушный в интервью ФХУ.

Напомним, что главный тренер Миная Владимир Шаран рассказал, что экс-голкипер Святослав Сирота, с которым они в прошлом играли за Днепр, попал под обстрел на фронте.

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