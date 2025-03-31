Поворознюк высказался о скандале с игроками и ТЦК – президента "Ингульца" обвинили во лжи

Александр Поворознюк / © ФК Ингулец

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал резонансные заявления некоторых уже бывших футболистов команды, которые рассказали, что он якобы угрожал "сдать их в ТЦК".

"Это такой бред, на который я не собирался реагировать. Но слишком много неправдивой информации, поэтому должен объяснить. Шершень, Козак и другие футболисты пришли ко мне и признались, что имеют проблемы с ТЦК. Они были в розыске, а мы как раз планировали ехать в Турцию на тренировочные сборы.

Я им сказал, что они должны пойти в военкомат, стать на учет. После этого я обещал, что сделаю им бронь. У нас официальная зарплата, все хорошо с документами, они имели на это право. Потом я слышу, как они приходят и говорят: "Мы идем в "Кудровку". Там нам все "порешают".

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Шершень был самым хитрым. Эти игроки были должны деньги клубу. Но они сделали меня виноватым. Особенно много рассказывает Козак. Он сам просил у меня денег, чтобы помириться с женой. У них были проблемы, она хотела уйти от него. Я дал ему 400 тысяч гривен, чтобы он купил ей подарок и они помирились. Почему он об этом не рассказывает?

У меня есть официальное обращение в военкомат. Все могут посмотреть эти документы. И вы увидите, в розыске они или нет. Они на тренировки не приходили, потому что на улицу боялись выходить из-за ТЦК", – сказал Поворознюк в интервью на своем YouTube-канале.

В то же время бывший капитан "Ингульца" Александр Козак изложил свою версию событий, обвинив Поворознюка во лжи.

"Я смотрел его интервью и могу сказать, что это было просто 10 минут лжи. Мне трудно комментировать эту клевету на футболистов, которые много помогли его команде. У этого человека вообще нет ничего святого.

Никто из нас в розыске не был. Мы с самого начала говорили Поворознюку, чтобы он помог нам с бронированием, а он палец о палец не ударил.

Я, Шершень, Козыренко, Мельничук и Петько находились в розыске? Полный бред. Как он вообще может такое говорить? На тот момент мы уже в одностороннем порядке разорвали контракты с "Ингульцом". Чудак сам себе противоречит.

Действительно ли он вызвал на Шершня наряд ТЦК? Конечно. У Шершня даже есть аудиозапись, которая подтверждает, что Григорьевич лжет в своем последнем интервью.

Мы подали бумаги на расторжение контракта, и он понял, что у клуба могут быть проблемы. Он нам позвонил по телефону и сказал: "Приезжайте ко мне. Я вас или отпущу, или оставлю в команде". Но мы почувствовали подвох и не поехали. А через неделю произошла ситуация с Шершнем. Я думаю, что на нас тогда готовилась засада. Поворознюк хотел "натравить" на нас ТЦК", – заявил Козак в комментарии Sport-express.ua.

"Правда ли, что я попросил у Поворознюка 10 тысяч долларов на подарок жене? Я не знаю, что я ему сделал, что он уже на святое посягает – на семью. Это полная клевета с его стороны. Такого не было! Я не знаю, что нужно употреблять, чтобы такое придумать.

Конечно, нет. Как вы это представляете? Думаете, футболист пойдет к президенту, если у него какие-то проблемы в личной жизни и попросит денег на обручальное кольцо? Это просто бред. У него было время, и он придумывал такие истории о нас", – рассказал Козак, который зимой перешел в "Кудровку".

Ранее сообщалось, что Поворознюк зашкварился сексистским заявлением о женском футболе.

Напомним, "Ингулец" выступает в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу и занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.