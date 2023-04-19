Повторение национального рекорда: украинский клуб вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

"Прометей" в четвертьфинале одержал уверенную победу над соперником из Греции.

Слобожанский "Прометей" пробился в полуфинал баскетбольного Еврокубка.

В четвертьфинале турнира команда Ронена Гинзбурга без проблем разобралась с греческим "Промитеасом" – 80:55, выиграв каждую из четырех четвертей поединка (25:16, 18:13, 19:11, 18:17).

Самым результативным игроком матча стал американский форвард "Прометея" Диджей Стефенс, набравший 17 очков.

"Прометей": Стефенс (17), Клавелл (14), Липовый (10), Сидоров (8+5 подборов), Балвин (7+8 подборов), Санон (7+5 подборов), Агада (5+7 ассистов)

В полуфинале Еврокубка соперником "Прометея" станет турецкий "Тюрк Телеком". Матч 1/2 финала состоится 26 апреля на "Арене-Риге".

Отметим, что "Прометей" – только второй представитель Украины в полуфиналах в истории Еврокубка. В сезоне-2012/13 до этой стадии турнира удалось дойти киевскому "Будивельнику". Таким образом, слобожанский клуб повторил национальный рекорд и может его превзойти.

Ранее сообщалось, что "Прометей" стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

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