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Повторение национального рекорда: еще две украинки стартовали с побед на US Open-2026
Александра Олейникова и Юлия Стародубцева присоединились к Элине Свитолиной и Марте Костюк во втором круге Открытого чемпионата США по теннису.
Украинские теннисистки Александра Олейникова и Юлия Стародубцева преодолели стартовый круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.
Олейникова (WTA №46) в первом раунде мэйджора обыграла американку Риз Брентмайер (WTA №431) — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут.
Для украинки это был дебютный матч в основной сетке US Open. Раньше она играла только в квалификациях этого турнира Grand Slam.
Во втором круге Олейникова встретится с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой (WTA №18)
Видеообзор матча
Стародубцева (WTA №58) в первом круге одержала победу над немкой Эллой Зайдель (WTA №123) — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час и 19 минут.
Юлия впервые в карьере преодолела первый раунд Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором круге Стародубцева посоревнуется с представительницей Греции Марией Саккари (WTA №35).
Видеообзор матча
Таким образом, во второй круг US Open-2026 вышли четыре украинки — кроме Олейниковой и Стародубцевой, это раньше сделали Элина Свитолина и Марта Костюк.
Это повторение национального рекорда по количеству украинок во втором раунде US Open, который был установлен в 2020 году. Тогда первый круг преодолели Екатерина Байндль, Екатерина Володько, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Ранее сообщалось, что легендарный теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел на старте US Open.