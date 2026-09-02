Повторение национального рекорда: еще две украинки стартовали с побед на US Open-2026

Александра Олейникова / © Associated Press

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Украинские теннисистки Александра Олейникова и Юлия Стародубцева преодолели стартовый круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.

Олейникова (WTA №46) в первом раунде мэйджора обыграла американку Риз Брентмайер (WTA №431) — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут.

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Для украинки это был дебютный матч в основной сетке US Open. Раньше она играла только в квалификациях этого турнира Grand Slam.

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Во втором круге Олейникова встретится с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой (WTA №18)

Видеообзор матча

Стародубцева (WTA №58) в первом круге одержала победу над немкой Эллой Зайдель (WTA №123) — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

Юлия впервые в карьере преодолела первый раунд Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором круге Стародубцева посоревнуется с представительницей Греции Марией Саккари (WTA №35).

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Видеообзор матча

Таким образом, во второй круг US Open-2026 вышли четыре украинки — кроме Олейниковой и Стародубцевой, это раньше сделали Элина Свитолина и Марта Костюк.

Это повторение национального рекорда по количеству украинок во втором раунде US Open, который был установлен в 2020 году. Тогда первый круг преодолели Екатерина Байндль, Екатерина Володько, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Ранее сообщалось, что легендарный теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел на старте US Open.

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