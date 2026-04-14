Повторение рекорда: семь украинок автоматически вошли в основную сетку Roland Garros-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Сразу семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку Roland Garros-2026.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте турнира.

В основную сетку французского мэйджора попали: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Таким образом, Украина также повторила исторический рекорд представительства на турнирах серии Grand Slam.

До этого семь украинок играли в основе мэйджоров четыре раза: Roland Garros-2007, Wimbledon-2008 и Australian Open-2024 и US-Open 2024.

В то же время, количество представительниц Украины в основе Roland Garros-2026 может и возрасти, поскольку еще не был объявлен список участниц квалификации, где также могут быть украинки.

Матчи основной сетки Roland Garros-2026 состоятся с 24 мая по 7 июня.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису досрочно победила Польшу и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.