Повторение рекорда: семь украинок автоматически вошли в основную сетку Roland Garros-2026
Сразу семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку Roland Garros-2026.
Соответствующий список был опубликован на официальном сайте турнира.
В основную сетку французского мэйджора попали: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Таким образом, Украина также повторила исторический рекорд представительства на турнирах серии Grand Slam.
До этого семь украинок играли в основе мэйджоров четыре раза: Roland Garros-2007, Wimbledon-2008 и Australian Open-2024 и US-Open 2024.
В то же время, количество представительниц Украины в основе Roland Garros-2026 может и возрасти, поскольку еще не был объявлен список участниц квалификации, где также могут быть украинки.
Матчи основной сетки Roland Garros-2026 состоятся с 24 мая по 7 июня.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису досрочно победила Польшу и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.