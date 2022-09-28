Повторил легендарный гол ван Бастена: словенский футболист шедеврально забил в Лиге наций (видео)

Нападающий сборной Словении Беньямин Шешко стал автором эффектного гола в матче заключительного тура Лиги наций против команды Швеции.

На 28-й минуте форвард австрийского "Зальцбурга" красивым ударом в одно касание поразил дальний угол после навеса в штрафную площадку шведов.

Таким образом Шешко повторил шедевр легендарного Марко ван Бастена, который в финале чемпионата Европы-1988 забил в таком же стиле в ворота сборной СССР.

Видео гола Шешко

Видео гола ван Бастена

Для 19-летнего словенца гол в ворота Швеции стал третьим в нынешнем розыгрыше Лиги наций и четвертым в футболке национальной команды.

Сам матч завершился вничью 1:1. На гол Шешко шведская сборная ответила забитым мячом Эмиля Форсберга на 42-й минуте.

Обзор матча

Словенцы с 6 очками заняли третье место в группе и сохранили место в Дивизионе В на следующий сезон Лиги наций. Швеция с 4 баллами стала последней и вылетела в Дивизион С. Выиграла этот квартет и поднялась в Дивизион А сборная Сербии (13 очков), второй финишировала Норвегия (10 баллов).

Напомним, сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций-2022/23 в Дивизионе B на втором месте, сыграв в последнем туре вничью с Шотландией.

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