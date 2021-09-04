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Повторила дерзкий трюк с раздеванием: эффектная боксерша засветила идеальные формы во время взвешивания (видео)

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Повторила дерзкий трюк с раздеванием: эффектная боксерша засветила идеальные формы во время взвешивания (видео)

instagram.com/ebanie_bridges

Очередное шоу от уже известной своими яркими выходами спортсменки.

Австралийская боксерша Эбани Бриджес порадовала поклонников своим новым эффектным появлением на церемонии взвешивания.

34-летняя спортсменка снова разделась до нижнего белья во время обязательной процедуры перед поединком против француженки Майлис Ганглофф, позволив тем самым фанатам заценить ее идеальные формы.

instagram.com/ebanie_bridges / ©
instagram.com/ebanie_bridges
instagram.com/ebanie_bridges / ©
instagram.com/ebanie_bridges
instagram.com/ebanie_bridges / ©
instagram.com/ebanie_bridges
  • На счету 34-летней Бриджес 6 побед в 7 поединках. Один бой она проиграла.
  • 25-летняя Ганглофф одержала 5 побед и потерпела 2 поражения на профессиональном ринге.
  • Бой между Эбани и Майлис состоится сегодня, 4 сентября, в Лидсе (Великобритания).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, перед своим предыдущим поединком Бриджес пришла на взвешивание в бюстгальтере и стрингах, а позже нокаутировала соперницу.

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