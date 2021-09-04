Повторила дерзкий трюк с раздеванием: эффектная боксерша засветила идеальные формы во время взвешивания (видео)

Очередное шоу от уже известной своими яркими выходами спортсменки.
Австралийская боксерша Эбани Бриджес порадовала поклонников своим новым эффектным появлением на церемонии взвешивания.
34-летняя спортсменка снова разделась до нижнего белья во время обязательной процедуры перед поединком против француженки Майлис Ганглофф, позволив тем самым фанатам заценить ее идеальные формы.
- На счету 34-летней Бриджес 6 побед в 7 поединках. Один бой она проиграла.
- 25-летняя Ганглофф одержала 5 побед и потерпела 2 поражения на профессиональном ринге.
- Бой между Эбани и Майлис состоится сегодня, 4 сентября, в Лидсе (Великобритания).
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, перед своим предыдущим поединком Бриджес пришла на взвешивание в бюстгальтере и стрингах, а позже нокаутировала соперницу.