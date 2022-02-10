Повторила достижение соотечественника: американская сноубордистка стала двукратной олимпийской чемпионкой в хафпайпе

Ким защитила свой титул Олимпиады-2018.

Американская сноубордистка Хлои Ким во второй раз стала олимпийской чемпионкой в женском хафпайпе. Спортсменка смогла защитить свой титул, который она впервые завоевала на прошлых Играх-2018 в корейском Пхенчхане. Тогда 17-летняя Хлои стала самой молодой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине в истории.

Сноубордистка взяла лидерство еще в квалификации, заработав 87,75 балла в первой попытке. Они вышли в финал, где соревновались 12 лучших, и имела три попытки, чтобы совершить "золотой" прыжок. В зачет шла лучшая попытка, и она ей удалась еще в первом прыжке.

За свое выступление Ким получила 94 балла, а вот следующие были неудачными – всего 27 и 26.25. Однако ее отметку в первой попытке не смогла превзойти ни одна из соперниц. Американка победила с преимуществом 3,75 балла над ближайшей соперницей, опытной испанкой Керальт Кастеллет.

Таким образом, Хлои Ким стала первой в истории сноубордисткой, которой удалось добыть золото на Играх дважды подряд в женском хафпайпе. Американка повторила достижение своего партнера по команде Шона Уайта. Он единственный, кто выигрывал олимпийский титул дважды подряд в мужском хафпайпе в 2006 и 2010 годах.

Напомним, что спортсменка из Андорры Маева Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу.

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