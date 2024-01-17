Повторила личный рекорд: Цуренко вышла в третий круг Australian Open-2024

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в третий круг Australian Open-2024.

В матче второго раунда основной сетки 34-летняя украинка победила испанку Ребекку Масарову.

Поединок Цуренко и Масаровой длился 1 час 37 минут и завершился триумфом нашей соотечественницы со счетом 6:3, 6:4.

За весь матч Леся ни разу не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 6 из 17 брейкпойнтов.

Отметим, Цуренко и Масарова впервые встречались на корте. До этого они не провели ни одного очного поединка.

Преодолев второй круг австралийского мэйджора, Цуренко повторила личный рекорд на этом турнире Grand Slam. Ранее Леся добиралась до третьего раунда Australian Open лишь однажды, когда в 2013 году уступила Каролин Возняцки из Дании.

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Цуренко сыграет против действующей чемпионки соревнований белоруски Арины Соболенко, которая из-за полномасштабного военного вторжения российских оккупантов в Украину допущена к выступлениям только в нейтральном статусе.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Кроме Цуренко, Украину на турнире продолжают представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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