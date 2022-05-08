Повторно отправили за кораблем: апелляцию по устранению российских гандболистов отклонили

Повторно отправили за кораблем: апелляцию по устранению российских гандболистов отклонили

Апелляционный суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил ходатайство Федерации гандбола России и московского ЦСКА о приостановлении отстранения российских сборных и клубов от турниров под эгидой EHF.

Решение Исполкома EHF об устранении представителей страны-агрессора остается в силе, поскольку причины сохранения дисквалификации гораздо важнее, чем участие российских команд в еврокубках.

Об этом сообщается на официальном сайте EHF.

"Текущая ситуация конфликта между Россией и Украиной ухудшилась по сравнению с моментом принятия решения об устранении Федерации гандбола России".

Таким образом, решение исполкома EHF остается в силе, а Федерация гандбола России и ее представители по-прежнему отстранены от участия во всех мероприятиях EHF", — говорится в заявлении.

Напомним, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин неоднозначно прокомментировал отстранение российских команд от турниров под эгидой УЕФА.

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