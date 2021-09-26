"Пояса едут домой": Усик записал видеообращение после победы над Джошуа

Украинец поблагодарил своих поклонников и хейтеров.
Украинский боксер Александр Усик после своей победы над британцем Энтони Джошуа записал видеоролик, который запостил у себя в Instagram.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
34-летний украинец обратился к болельщикам, поблагодарив как своих сторонников, так и недругов. Саша заявил, что "Пояса едут домой".
"Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра!", - сказал Усик в раздевалке.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.
- Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. В раздевалке новоиспеченного обладателя четырех титулов поздравили Андрей Шевченко и Виталий Кличко.
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