"Пояса едут домой": Усик записал видеообращение после победы над Джошуа

Украинец поблагодарил своих поклонников и хейтеров.

Украинский боксер Александр Усик после своей победы над британцем Энтони Джошуа записал видеоролик, который запостил у себя в Instagram.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

34-летний украинец обратился к болельщикам, поблагодарив как своих сторонников, так и недругов. Саша заявил, что "Пояса едут домой".

"Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра!", - сказал Усик в раздевалке.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. В раздевалке новоиспеченного обладателя четырех титулов поздравили Андрей Шевченко и Виталий Кличко.

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