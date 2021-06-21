Появилось эффектное промо к долгожданному бою Ломаченко с Накатани

Бой состоится 27 июня.

Все меньше времени остается до поединка между украинцем Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани.

Так, YouTube-канал Top Rank Boxing опубликовал официальное промо к этому долгожданному бою.

Отметим, что видео сделано в стиле "Матрицы". Аналогичным образом ранее был презентован бой с помощью постера.

Поединок Ломаченко — Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.

Ранее Ломаченко высказался о бое против Накатани, который владеет поясом WBO Inter-Continental.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 — нокаутом) и потерпел 2 поражения.

В октябре 2020 Василий потерял чемпионские пояса , которыми владел, в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на *** .

, которыми владел, в поединке с американцем Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник . На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 — нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Ранее рассказывалось, что Ломаченко попал в список лучших боксеров планеты.

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