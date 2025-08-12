Появилось первое фото Забарного с футболкой ПСЖ – под каким номером будет играть украинец

Илья Забарный / x.com/Paris_sginfos

ПСЖ, который объявил о переходе центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного, опубликовал первое фото украинца в клубной футболке.

Парижане на своей странице в соцсети X выложили фотографию, на которой Забарный держит в руках клубную футболку со своей фамилией и числом 2030 – его контракт с французским клубом рассчитан на пять сезонов, до 2030 года.

Также ПСЖ отметил, что Илья стал первым украинским футболистом в истории клуба. 22-летний украинец будет выступать за парижан под 6-м номером.

По данным СМИ, стоимость трансфера Забарного составила 63 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусами.

Отметим, что от 20% до 25% этой суммы получит киевское "Динамо", где Илья начинал свою карьеру.

Также была информация, что зарплата украинского защитника за первый сезон во французском клубе будет составлять 4,5 миллиона евро "чистыми".

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

Ранее сообщалось, что Забарный трогательно простился с "Борнмутом" перед трансфером в ПСЖ.