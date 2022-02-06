Появился на замену, но быстро ушел с поля: динамовец Супряга дебютировал за итальянский клуб

Появился на замену, но быстро ушел с поля: динамовец Супряга дебютировал за итальянский клуб

Форварду доверили на поле около 25 минут.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, который до конца сезона будет выступать в аренде за "Сампдорию", дебютировал за свою новую команду в матче 24-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

На 36-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу своей команды 21-летний украинец вышел на замену вместо другого форварда Маноло Габбьядини, получившего повреждение.

Однако на поле Супряга пробыл недолго. Уже на 59-й минуте вместо Владислава вышел защитник Андреа Конти. Поскольку не было заметно, что украинец получил травму, то, скорее всего, это было чисто тренерское решение.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу генуэзской команды.

После победы "Сампдория" с 23 баллами закрепилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" имеет 29 очков и 12-ю строчку.

В следующем поединке Серии А "блучеркьяти" 13 февраля на выезде сыграют с "Миланом".

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Сампдория" представила Супрягу на украинском языке.

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