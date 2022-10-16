Появление героя "Азовстали", отраженный пенальти, удаление: "Шахтер" обыграл "Динамо" в ярком матче (видео)

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 3:1 .

Гимн Украины перед игрой исполнила освобожденная из плена "Пташка" Екатерина Полищук, а первый символический удар по мячу нанес защитник "Азовстали" Михаил Дианов.

Первый гол в дуэли грандов украинского футбола был забит на 29-й минуте. Александр Зубков расстрелял ворота киевлян после подачи с углового и скидки от Лассины Траоре.

В конце первого тайма "оранжево-черные" могли удваивать счет - Александр Тымчик сбил Михаила Мудрика в штрафной "бело-синих". Главный арбитр матча Екатерина Монзуль, проверив эпизод с помощью системы VAR, назначила пенальти. Однако вратарь киевлян Руслан Нещерет потянул удар с 11-метровой отметки от Траоре в левый угол.

Старт второй половины поединка получился просто безумным. На 46-й минуте "Динамо" сравняло счет. Владислав Ванат головой переправил мяч в сетку после навеса со штрафного от Виктора Цыганкова. Однако уже через несколько минут Михаил Мудрик вернул "Шахтеру" преимущество, низом пробив точно под правую штангу.

На 69-й минуте подопечные Мирчи Луческу остались в меньшинстве. Илья Забарный сорвал Данилу Сикану выход на свидание с Нещеретом и получил прямую красную карточку.

На 74-й минуте "горняки" воспользовались численным большинством и поставили точку в этом матче - Сикан после передачи Мудрика направил мяч в пустые ворота - 3:1.

Шахтер - Динамо: турнирное положение после матча

После победы над принципиальным соперником "Шахтер" с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, на 2 балла отставая от лидера, "Днепра-1". В свою очередь, "Динамо" с 9 пунктами располагается на 9-й строчке.

В следующем туре дончане 19 октября встретятся с "Колосом", а "бело-синие" на следующий день сыграют против "Металлиста".

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