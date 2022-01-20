Поймали на употреблении допинга: российскую фигуристку дисквалифицировали на два года

Поймали на употреблении допинга: российскую фигуристку дисквалифицировали на два года

Дисквалификация вступила в силу 18 января.

Российская фигуристка Валерия Старыгина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Старыгину Валерию на 2 года за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 18 января 2022 года", – отмечается в сообщении.

Старыгина выиграла международный Кубок Ниццы 2011 года в танцах на льду вместе с Иваном Волобуевым. В том же году пара завоевала серебро Кубка Босфора в Стамбуле.

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