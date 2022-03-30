Поймались на допинге: троих российских пловцов дисквалифицировали на четыре года и лишили медалей

Поймались на допинге: троих российских пловцов дисквалифицировали на четыре года и лишили медалей

Спортсмены страны-агрессора получили наказание за употребление запрещенных веществ.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) дисквалифицировала трех российских пловцов Артема Лобузова, Артема Подьякова и Александра Соколова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

У российских спортсменов выявили "ряд манипуляций и фабриковку" результатов. Все нарушения произошли несколько лет назад. В допинг-пробе Соколовой, взятой еще в 2013 году, нашли запрещенный диуретик фуросемид. В пробе Подьякова обнаружили диуретик ацетазоламид, у Лобузова - тренболон, метенолон и оксандролон.

Соколова избежала наказания ранее, поскольку Московская лаборатория обозначила результат допинг-теста как отрицательный. В свою очередь, результаты проб Подьякова и Лобузова также были скрыты.

Все результаты пойманных на допинге пловцов с 2014 года аннулированы. Они потеряют свои медали и другие награды, полученные на соревнованиях, начиная с 2014 года. Их 4-летняя дисквалификация отсчитывается с августа 2021 года. Все три спортсмена уже завершили карьеры.

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