Поймался на кокаине: звездного хоккеиста сборной России не пустят на Олимпиаду-2022

Поймался на кокаине: звездного хоккеиста сборной России не пустят на Олимпиаду-2022

Международная федерация хоккея отказалась идти на уступки россиянам.

Двухкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Евгений Кузнецов не выступит на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Игроку отказались сократить срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

"Я не изменю решения по Кузнецову. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что огорчил своим ответом, но мы не можем менять правила ради одного человека", - сказал глава мирового хоккея.

Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин по завершении Чемпионата мира 2019 года. Хоккеиста отстранили от соревнований под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года.

В то же время, на другие турниры запрет не распространяется. Поэтому Кузнецов продолжает выступать в НХЛ за "Вашингтон".

Федерация хоккея России рассчитывала на сокращение срока отстранения Кузнецова, чтобы он помог своей сборной на Олимпийских играх-2022, однако IIHF отклонила просьбу россиян.

В текущем сезоне Кузнецов провел 28 матчей за "Вашингтон" в НХЛ, отличился 9 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.

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