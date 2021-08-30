"Поймите меня правильно": Селезнев прокомментировал скандал с отсутствием на его футболке надписи "Героям слава"

36-летний игрок изложил свою версию событий.

Форвард "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал скандальную ситуацию с отсутствием надписи "Героям слава" на его футболке во время матча 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с донецким "Шахтером" (1:1).

"Ребята, поймите меня правильно. Я - не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали, такую я и надел.

Я не делаю сам себе футболки. Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку - я ее надел.

Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране. И такое говорить обо мне? Мне надо за каждой надписью следить? Есть же люди, которые должны это делать. Это явно не я", - сказал Селезнев в эфире программы "Великий футбол".

В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ.

покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ. "Минай" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, заняв последнее место. Однако команда Василия Кобина осталась в элитном дивизионе, заменив донецкий "Олимпик".

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