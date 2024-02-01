Позавидует даже Голливуд: появилось эпическое промо боя Усик – Фьюри за звание "абсолюта" (видео)

Уже 17 февраля Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут поединок в Саудовской Аравии.

Вышел эффектный проморолик предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В ролике боксеры встречаются на Диком Западе, куда Усик прибывает на коне и вызывает "Цыганского короля" на поединок.

В образах ковбоев украинец и британец выходят на битву. Шагая навстречу друг другу, они перевоплощаются то в римских гладиаторов, то в пиратов Карибского моря, а затем даже становятся персонажами аниме.

Напоследок Усик и Фьюри возвращаются на боксерский ринг, где легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер объявляет о начале их поединка. Они одновременно выбрасывают удары, перчатки налетают друг на друга и происходит взрыв.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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