Поздний гол новичка принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче-открытии сезона АПЛ (видео)

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Фулхэм" в матче-открытии английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок 1-го тура на стадионе "Олд Траффорд" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "красные дьяволы" забили в конце встречи. Результативный удар на 87-й минуте нанес новичок клубу Джошуа Зиркзе. Ассистировал нидерландскому форварду Алехандро Гарначо, который вместе с ним вышел на замену на 61-й минуте игры.

Для Зиркзе этот матч стал дебютным в составе МЮ. Этим летом он перебрался к "манкунианцам" из итальянской "Болоньи". Стоимость трансфера 23-летнего нидерландца составила 42,5 млн евро.

Отметим, что в поединке против "Фулхэма" за "Манчестер Юнайтед" также дебютировали еще два новичка – Нуссаир Мазрауи вышел в стартовом составе, а Маттейс де Лигт заменил его на 81-й минуте.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм"

Во втором туре АПЛ "красные дьяволы" 24 августа на выезде сыграют с "Брайтоном", а "дачники" в тот же день примут "Лестер".

Напомним, прошлый сезон чемпионата Англии подопечные Эрика тен Хага завершили на 8-м месте, а "Фулхэм" финишировал на 13-й позиции.

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