"Поздравляю, чемпион": Андрей Шевченко выложил фото с Усиком и его поясами

Андрей Шевченко и Александр Усик / © instagram.com/andriyshevchenko

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Знаменитый футболист, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поздравил трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика с победой в бою-реванше против Даниеля Дюбуа.

Шевченко опубликовал совместное фото с Усиком и его чемпионскими поясами на своей странице в Instagram.

"Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, чемпион! Слава Украине", – написал Шевченко под фото.

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Александр Усик и Андрей Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

К слову, ранее в Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.

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