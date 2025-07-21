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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Поздравляю, чемпион": Андрей Шевченко выложил фото с Усиком и его поясами

Украинские легенды футбола и бокса сделали совместный снимок.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрей Шевченко и Александр Усик

Андрей Шевченко и Александр Усик / © instagram.com/andriyshevchenko

Знаменитый футболист, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поздравил трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика с победой в бою-реванше против Даниеля Дюбуа.

Шевченко опубликовал совместное фото с Усиком и его чемпионскими поясами на своей странице в Instagram.

"Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, чемпион! Слава Украине", – написал Шевченко под фото.

Александр Усик и Андрей Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

Александр Усик и Андрей Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

К слову, ранее в Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.

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